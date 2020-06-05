Gaziantep'te, sosyal medya görüşmesini yanlış anlayan eşi tarafından yüzünden bıçaklanan Emmun Ateş, tek istediğinin adalet olduğunu söyledi.

Gaziantep'te Bülbülzade Mahallesi'nde yaşayan Emmun Ateş'in (24), kuzeni ile sosyal medya üzerinden yaptığı görüşme eşi Turgut Ateş (32) tarafından yanlış anlaşıldı.

Bu nedenle 3 ay önce eşi tarafından dövülen kadın, çocuklarını da alarak baba evine sığındı.

6 yıllık eşi tarafından yüzünden bıçaklandı VİDEO

ÖZÜR DİLEYİNCE EVİNE DÖNDÜ

Burada 20 gün kalan Ateş, aile büyüklerinin araya girmesi ve eşinin özür dilemesi ile tekrar evine döndü.

Geçen salı günü annesi ve ablası ile tartışan Turgut Ateş, annesi ile konuşan Emmun Ateş'i yine yanlış anlayarak kıskançlık krizine girdi.

Önce balkon camına vurarak kendini yaralayan Turgut Ateş, daha sonra eşi Emmun Ateş'i dövmeye başladı.

Genç kadının başını balkon demirlerine vuran Ateş, daha sonra saçlarından tutup sürükleyerek mutfağa götürdü.

1 SAAT İŞKENCE YAPTI

Eşinin mutfaktan aldığı bıçakla yüzünü ve boğazını kesmeye çalıştığını söyleyen Emmun Ateş, yaklaşık 1 saat süren işkenceyi, "Eşimle 3 ay önce kıskançlık yüzünden kavga ettik. Beni öldürmeye çalıştı evden kaçarak babamlara sığındım. 20 gün burada kaldım ve sonra eşim özür dileyince geri döndüm. Salı günü eşim annesi ve ablası ile eve geldi. Zaten onlar beni hiç istemiyordu. Burada hem annesi hem da ablası ile tartıştı. Sonra annem beni aradı telefonla konuşurken. Yanıma gelip, 'kimle konuşuyorsun?' dedi. Ben de annem olduğunu söyledim. Sonra çocukları dışarı çıkarıp bize yakın olan kayınbiraderime verdi. Eve girip kapıyı kilitledi. Önce normal konuşuyorduk sonra elini cama vurup yaralandı. Ben ona yardım etmeye giderken yüzüme yumruk attı. Kafamı yere vurdu. Saçlarımdan tutup mutfağa sürükledi. Kafamı masaya vurdu. Sonra ben görmemeye başladım. Eline aldığı bıçakla yüzümü kesti, boğazımı kesmeye çalıştı. Ben yerde yatarken çekip gitti. Yaklaşık 45 dakika beni dövüp bıçakladı." sözleriyle anlattı.

"TEK İSTEDİĞİM ADALET"

Olayın ardından sürüklenerek dışarı çıktığını anlatan Emmun Ateş, "Kendime geldiğimde kanlar içinde yerde yatıyordum. Sürüklenerek dışarı çıktım. Komşulardan yardım istedim. Onların çağırdığı ambulansla hastaneye gittim. Yüzüme ve boğazıma ellerime 100'den fazla dikiş atıldı. Tek istediğim adalet. Artık kimse ölmesin" dedi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Turgut Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kadın ise sığındığı baba evinde tedavi görüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep'te, 6 yıllık eşi, 2 çocuk annesi Emmun Ateş'i (24) dövüp, boğazından ve yüzünden bıçaklayan eşi Turgut Ateş (32) ile ilgili Valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Turgut Ateş'in tutuklandığının bildirildiği açıklamada, "İlimizde 2 Haziran 2020 tarihinde E.A isimli bir vatandaşımız resmi nikahlı eşi T.A. tarafından şiddete maruz kalmış ve olay sonrasında E.A, 112 ekiplerimiz tarafından Tıp Fakültesi Hastanesine intikal ettirilmiştir.

Akabinde sosyal medyaya yansıyan olayda E.A.'nın polis tarafından alınan ifadesinde eşi T.A. ile sorunları olduğu, kavga etmeleri sonucunda E.A.'nın yaralandığı ve daha önce aralarında bu tür şikayete konu herhangi bir olayın yaşanmadığı anlaşılmıştır.

E.A.'nın hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte şüpheli T.A. olay sonrası yakalanarak 03.06.2020 tarihinde çıkarılmış olduğu mahkeme tarafından tutuklanmış ve cezaevine teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.