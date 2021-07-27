Sarıçam ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gökbuket mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazözler ve orman ekipleri yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Alevlere 45 orman işçisi, 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve 4 su tankı ile müdahaleye başlandı. Yangının kontrol altına alınması için birçok noktadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İlk belirlemelere göre, 1 dekar alanda etkili olduğu öğrenilen yangının rüzgarın etkisiyle büyümemesi için çalışmalar devam ediyor.

Adana'da orman yangını VİDEO

