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Adana'da orman yangını
Sarıçam ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
- AA
- 27.07.2021 - 16:59
- Güncelleme : 27.07.2021 - 17:20
Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gökbuket mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazözler ve orman ekipleri yönlendirildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Alevlere 45 orman işçisi, 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve 4 su tankı ile müdahaleye başlandı. Yangının kontrol altına alınması için birçok noktadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İlk belirlemelere göre, 1 dekar alanda etkili olduğu öğrenilen yangının rüzgarın etkisiyle büyümemesi için çalışmalar devam ediyor.