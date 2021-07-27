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    Adana'da orman yangını

    Adana'da orman yangını

    Sarıçam ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
    • AA
    • 27.07.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 17:20
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    Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gökbuket mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazözler ve orman ekipleri yönlendirildi.

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

    Alevlere 45 orman işçisi, 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve 4 su tankı ile müdahaleye başlandı. Yangının kontrol altına alınması için birçok noktadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

    İlk belirlemelere göre, 1 dekar alanda etkili olduğu öğrenilen yangının rüzgarın etkisiyle büyümemesi için çalışmalar devam ediyor.

    Adana'da orman yangını VİDEO

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    Adana da orman yangını #2

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    Adana da orman yangını #6

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