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    Bursa'da ters şeritte yolculuk kamerada

    Bir sürücü ölüme meydan okuyarak ters şeritten süratli bir şekilde gitti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefon kamerası tarafından kaydedildi
    • 22.08.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 10:34
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    Bursa'da ters şeritte yolculuk kamerada

    Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücü, gece saatlerinde düz şeritte gitmeyi tercih etmedi.

    Şoför, otomobili ile ters şeride girerek kilometrelerce süratli bir şekilde seyretti.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; ölüme meydan okuyan sürücünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

    Bursa'da ters şeritte yolculuk kamerada ViDEO

    Bursa da ters şeritte yolculuk kamerada #1

    Bursa da ters şeritte yolculuk kamerada #2

    Bursa da ters şeritte yolculuk kamerada #3

    Bursa da ters şeritte yolculuk kamerada #4


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