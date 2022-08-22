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- Bursa'da ters şeritte yolculuk kamerada
Bursa'da ters şeritte yolculuk kamerada
Bir sürücü ölüme meydan okuyarak ters şeritten süratli bir şekilde gitti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefon kamerası tarafından kaydedildi
- 22.08.2022 - 09:29
- Güncelleme : 22.08.2022 - 10:34
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücü, gece saatlerinde düz şeritte gitmeyi tercih etmedi.
Şoför, otomobili ile ters şeride girerek kilometrelerce süratli bir şekilde seyretti.
O anlar kaydedildi
İHA'nın haberine göre; ölüme meydan okuyan sürücünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.
Bursa'da ters şeritte yolculuk kamerada ViDEO