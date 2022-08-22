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Bursa'da ters şeritte yolculuk kamerada

Bursa'da ters şeritte yolculuk kamerada

Bir sürücü ölüme meydan okuyarak ters şeritten süratli bir şekilde gitti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefon kamerası tarafından kaydedildi