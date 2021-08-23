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    Kaz Dağları'nda orman yangını

    Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu Kaz Dağları'nda çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
    • AA
    • 23.08.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 11:21
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    Kaz Dağları'nda orman yangını

    Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    MÜDAHALE HEMEN BAŞLADI

    Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan 3 helikopterle, karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale ediyor.

    YERLEŞİM ALANLARINA UZAK ANCAK KUVVETLİ RÜZGAR VAR

    Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.

    Kaz Dağları'nda çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor VİDEO

    Kaz Dağları nda orman yangını #1

    Kaz Dağları nda orman yangını #2

    Kaz Dağları nda orman yangını #3

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