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    Aksaray’da trafik kazası: 3 yaralı

    İki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 18:05
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    Aksaray’da trafik kazası: 3 yaralı

    Aksaray-Konya karayolu Bozcamahmut Kavşağı'nda, 52 yaşındaki Mustafa G.  idaresindeki 06 VL 928 plakalı otomobil ile 66 yaşındaki Abdullah T. yönetimindeki 42 HZ 999 plakalı otomobil çarpıştı.

    OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

    Kaza sonucu sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki Yeter T. yaralandı.

    Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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    YARALILARIN DURUMU İYİ

    Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada yapılan tedavileri sonucu yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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