Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

Motosikletleriyle hızlı girdikleri virajda kaza yapan iki arkadaştan, Bekir Yorulmaz hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bekir Yorulmaz ile arkadaşı Muratcan Huday, Antalya'ya gitmek üzere motosikletleriyle yola çıktı.

Güneykestane Mahallesi mevkisine geldiğinde Bekir Yorulmaz, girdiği virajda, yönetimindeki 34 CAH 456 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybetti.

20 METRE SÜRÜKLENDİ

Devrilen motosikletle birlikte yaklaşık 20 metre sürüklenen Yorulmaz, istinat duvarına çarptı.

Durumu fark eden arkadaşı Murat Huday ise paniğe kapılınca, kullandığı 34 GK 2549 plakalı motosikletinin kontrolünü yitirip, devirdi.

Kazada, Bekir Yorulmaz ile Muratcan Huday yaralandı.

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KURTARILAMADI

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak Bekir Yorulmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Murat Huday’a ise ayakta müdahale edildi.



