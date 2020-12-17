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    Manisa'da 425 litre sahte içki ele geçirildi

    Manisa'da bir eve düzenlenen baskında 425 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.12.2020 - 06:25
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 06:26
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    Manisa'da 425 litre sahte içki ele geçirildi

    Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi'nde E.S.’ye (38) ait bir evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

    425 LİTRE SAHTE İÇKİ

    Eve düzenlenen baskında 35 litre sahte rakı, 390 litre sahte şarap, 1,5 kilogram anason ile sahte alkol üretiminde kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi.

    E.S., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, soruşturma sürüyor.

    Manisa da 425 litre sahte içki ele geçirildi #1

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