Manisa'da orman yangını

50 dönümlük alana yayılan yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle orman ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir arazide, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 50 bin dönüm alana yayıldı.

1 SAAT SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını gören çevredekiler, ilk müdahaleyi yaparak durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Manisa Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 9 arazöz, Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı 2 arazöz, orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında zeytin ağaçları, çam ağaçları, üzüm bağı ve buğday alanı zarar gördü.

"MÜDAHALE ETMESEYDİK YANACAKTIK"

Öte yandan, aynı bölgede bulunan 150 bin hayvan kapasiteli tavuk çiftliğiyle ilgili yangında tehlike atlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, çiftliğe ulaşmadan söndürüldü.

Çiftlik sahibi Cem Özdoğan, "Yangına müdahalede bulunmasaydık yanacaktık. İtfaiye ve orman ekipleri, kısa sürede bölgeye gelerek yangını söndürdü." dedi.