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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

    Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:49
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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

    22 GÖZALTI

    Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.

    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

    Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

    Firari şüphelilerin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı VİDEO

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı #1

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