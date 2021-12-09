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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
- 09.12.2021 - 10:10
- Güncelleme : 09.12.2021 - 10:49
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
22 GÖZALTI
Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Firari şüphelilerin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı VİDEO