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Konya'da fuhuş operasyonu
Yabancı uyruklu kadınlara silah ve ölüm tehdidiyle fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahıs tutuklandı.
- AA
- 26.12.2020 - 12:06
Emniyet, çoğunluğu yabancı uyruklu olan kadınları kötü yola sokan kişilere göz açtırmıyor.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zor kullanarak fuhuş yaptıran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
FUHUŞ YAPTIRANLARA OPERASYON
Kentte çoğunluğu yabancı uyruklu olan 12 kadına silah ve ölüm tehdidiyle fuhuş yaptırdığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
5 TUTUKLU
Operasyonun ardından gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.