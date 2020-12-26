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    Konya'da fuhuş operasyonu

    Yabancı uyruklu kadınlara silah ve ölüm tehdidiyle fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahıs tutuklandı.
    • AA
    • 26.12.2020 - 12:06
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    Konya'da fuhuş operasyonu

    Emniyet, çoğunluğu yabancı uyruklu olan kadınları kötü yola sokan kişilere göz açtırmıyor.

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zor kullanarak fuhuş yaptıran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

    FUHUŞ YAPTIRANLARA OPERASYON

    Kentte çoğunluğu yabancı uyruklu olan 12 kadına silah ve ölüm tehdidiyle fuhuş yaptırdığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

    5 TUTUKLU

    Operasyonun ardından gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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