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    Balıkesir'de FETÖ operasyonu

    Emniyet güçlerinin başlattığı FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 15 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
    • AA
    • 28.01.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 17:06
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    Balıkesir'de FETÖ operasyonu

    Emniyet güçlerinin, FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 15 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Balıkesir de FETÖ operasyonu #1


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