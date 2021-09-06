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    Hatay’da orman yangını çıktı

    Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde yangın çıktı. 1 uçak, 4 helikopter, 30 arazöz ve 100 işçi tarafından yapılan müdahaleler ile alevler kontrol altına alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.09.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 17:03
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    Hatay’da orman yangını çıktı

    Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde, saat 14.44 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevler hızla geniş alana yayıldı, dumanlar gökyüzüne yükseldi.

    ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi.

    Yangına ilk müdahale, 10 dakika sonra yapıldı.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    1 uçak, 4 helikopter, 30 arazöz ve 100 işçi ile havadan ve karadan müdahaleler ile alevler kontrol altına alındı.

    Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Hatay’da orman yangını çıktı ViDEO

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