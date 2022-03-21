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- Niğde'de zincirleme kaza: 7 yaralı
Niğde'de zincirleme kaza: 7 yaralı
Niğde'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
- AA
- 21.03.2022 - 03:43
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 51 ABZ 231, 68 EE 362 otomobiller ile plakası öğrenilemeyen otomobil, İlhanlı Mahallesi Kayseri Yolu Ditaş kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.