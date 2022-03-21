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    Niğde'de zincirleme kaza: 7 yaralı

    Niğde'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
    • AA
    • 21.03.2022 - 03:43
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    Niğde'de zincirleme kaza: 7 yaralı

    Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 51 ABZ 231, 68 EE 362 otomobiller ile plakası öğrenilemeyen otomobil, İlhanlı Mahallesi Kayseri Yolu Ditaş kavşağında çarpıştı.

    İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    7 KİŞİ YARALANDI

    Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Niğde de zincirleme kaza: 7 yaralı #1

    Niğde de zincirleme kaza: 7 yaralı #2

    Niğde de zincirleme kaza: 7 yaralı #3

    Niğde de zincirleme kaza: 7 yaralı #4

    Niğde de zincirleme kaza: 7 yaralı #5


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