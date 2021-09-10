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    Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Hatay'da yakalandı

    Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Şahıslardan biri DEAŞ'lı çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.09.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 12:21
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    Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Hatay'da yakalandı

    Kahraman Mehmetçik, sınır hattında göz açtırmıyor.

    Son olarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 kişinin Hatay hudut hattında yakalandığı duyuruldu.

    KIRMIZI BÜLTENLE ARADANAN DEAŞ'LI YAKALANDI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu, kırmızı bültenle arandığını açıkladı.

    Kırmızı bültenle aranan DEAŞ lı Hatay da yakalandı #1

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