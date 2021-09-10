- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Hatay'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Hatay'da yakalandı
Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Şahıslardan biri DEAŞ'lı çıktı.
- AA & Ensonhaber
- 10.09.2021 - 11:47
- Güncelleme : 10.09.2021 - 12:21
Kahraman Mehmetçik, sınır hattında göz açtırmıyor.
Son olarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 kişinin Hatay hudut hattında yakalandığı duyuruldu.
KIRMIZI BÜLTENLE ARADANAN DEAŞ'LI YAKALANDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu, kırmızı bültenle arandığını açıkladı.