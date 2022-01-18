Euro
15.4158
0.53%
Dolar
13.5119
0.55%
Altın
788.1730
0.26%
Borsa
2,081.34
-0.21%
Bitcoin
571.883
-1.35%
BTXN Coin
33.50
1.02%
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    İzmir'de uyuşturucu operasyonu

    Emniyet ekiplerinin 11 ilçede başlattığı eş zamanlı operasyonda adreslerdeki aramalar ve gözaltı kararı verilen 65 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
    • AA
    • 18.01.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 11:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de uyuşturucu operasyonu

    İzmir'de emniyet ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, Karaburun, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 65 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

    250 PERSONELLE ŞAFAK BASKINI

    Jandarma komando ekipleri ve narkotik dedektör köpek destekli, 250 personelle, önceden belirlenen adreslere bu sabah şafak baskını düzenlendi.

    Gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin ev ve adresleri ile Mordoğan iskelesindeki bir teknede de dedektör köpeklerle arama yapıldı.

    İzmir'de uyuşturucu operasyonu

    65 AYRI ADRESE EŞZAMANLI OPERASYON

    Jandarma ekipleri tarafından 65 ayrı adreste eş zamanlı başlatılan operasyonda, aramalar ikamet ettiği belirlenen şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

    İzmir de uyuşturucu operasyonu #1

    İzmir de uyuşturucu operasyonu #2

    İzmir de uyuşturucu operasyonu #3


    Görüş Bildir