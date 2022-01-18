Emniyet ekiplerinin 11 ilçede başlattığı eş zamanlı operasyonda adreslerdeki aramalar ve gözaltı kararı verilen 65 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir'de emniyet ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, Karaburun, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 65 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

250 PERSONELLE ŞAFAK BASKINI

Jandarma komando ekipleri ve narkotik dedektör köpek destekli, 250 personelle, önceden belirlenen adreslere bu sabah şafak baskını düzenlendi.

Gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin ev ve adresleri ile Mordoğan iskelesindeki bir teknede de dedektör köpeklerle arama yapıldı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

65 AYRI ADRESE EŞZAMANLI OPERASYON

Jandarma ekipleri tarafından 65 ayrı adreste eş zamanlı başlatılan operasyonda, aramalar ikamet ettiği belirlenen şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.