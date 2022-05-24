Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildİ.

Türk Silahlı Kuvvetleri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

Canı uğruna vatan nöbeti tutan kahraman komandolardan her geçen gün gelen başarılı haberlere bir yenisi daha eklendi.

Hain teröristlerin saldırı girişimi bir kez daha başlarına çalındı.

"Saldırı hazırlığında olan 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 7 teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."