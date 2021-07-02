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    Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı

    Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 10:52
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    Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Ankara istikametine giden ve sürücüsünün isminin öğrenilemediği otomobil, motosiklet ile çarpıştı.

    Kazada yine ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün ayağı kırılırken, yaralıyı gören otomobil  sürücüsü ise kaçtı.

    POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından motosikletliyi hastaneye kaldırdı.

    Yaralanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

    Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı ViDEO

    Avcılar da trafik kazası: 1 yaralı #1

    "BİZ YARALIYA MÜDAHALE EDERKEN.."

    Kaza sonrası motosiklet sürücüsüne yardım eden kişi, "Sağ tarafa yaklaşan beyaz bir araç vardı. Motosikletli kurtaramadı, vurdu.

    Biz yaralıya müdahale ediyorduk. Ben otomobil sürücünün geldiğini sanıyordum, gitti.

    Yaralı halde bağırırken görünce, kaçtılar. Ben arkadaşın bağırdığını görünce güneşin altından çektim." dedi.

    Avcılar da trafik kazası: 1 yaralı #2

    Avcılar da trafik kazası: 1 yaralı #3

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