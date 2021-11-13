- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şişli’de kablo hırsızının ilginç yöntemi
Şişli’de kablo hırsızının ilginç yöntemi
- İHA
- 13.11.2021 - 09:35
- Güncelleme : 13.11.2021 - 09:54
İstanbul'un Şişli ilçesi Kuştepe semtine gördüğü kabloları gözüne kestiren M.M.O isimli hırsız, yanına çağırdığı arkadaşı Y.Ş ile birlikte kabloların bulunduğu direğin altına gelip asılmaya başladı.
AKROBATİK HIRSIZLIK
Kabloların kopmaması üzerine M.M.O., arkadaşı Y.Ş.’yi yanına çağırarak sırtına çıktı.
Kabloyu tutan hırsız arkadaşının üzerinden zıplayarak kabloyu koparttı. O anlar ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Şişli’de akrobatik kablo hırsızlığı VİDEO
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Kabloların kopartılarak çalındığını fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek çevrede güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin, hırsızların kimliklerini belirledi.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızlardan M.M.O. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, Y.Ş.’yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.
HURDACIYA SATMIŞLAR
Polis merkezine götürülen hırsızın ilk ifadelerinde kabloları hurdacıya bin 200 TL karşılığında sattıklarını söylediği öğrenildi.
Öte yandan, polis ekipleri hurdacı S.P.’yi yakalayarak adli işlem başlattığı belirtildi.