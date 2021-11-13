Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
641.498
-0.86%
BTXN Coin
21.87
0.64%
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C

    Şişli’de kablo hırsızının ilginç yöntemi

    Kabloya asılarak koparmaya çalışan hırsızın, başarılı olamayınca arkadaşının sırtına basıp zıpladığı anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli’de kablo hırsızının ilginç yöntemi

    İstanbul'un Şişli ilçesi Kuştepe semtine gördüğü kabloları gözüne kestiren M.M.O isimli hırsız, yanına çağırdığı arkadaşı Y.Ş ile birlikte kabloların bulunduğu direğin altına gelip asılmaya başladı.

    AKROBATİK HIRSIZLIK

    Kabloların kopmaması üzerine M.M.O., arkadaşı Y.Ş.’yi yanına çağırarak sırtına çıktı.

    Kabloyu tutan hırsız arkadaşının üzerinden zıplayarak kabloyu koparttı. O anlar ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

    Şişli’de akrobatik kablo hırsızlığı VİDEO

    KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

    Kabloların kopartılarak çalındığını fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek çevrede güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin, hırsızların kimliklerini belirledi.

    Şişli’de kablo hırsızının ilginç yöntemi #1

    1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızlardan M.M.O. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, Y.Ş.’yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

    Şişli’de kablo hırsızının ilginç yöntemi #2

    HURDACIYA SATMIŞLAR

    Polis merkezine götürülen hırsızın ilk ifadelerinde kabloları hurdacıya bin 200 TL karşılığında sattıklarını söylediği öğrenildi.

    Öte yandan, polis ekipleri hurdacı S.P.’yi yakalayarak adli işlem başlattığı belirtildi.

    Şişli’de kablo hırsızının ilginç yöntemi #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir