- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
Bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
- İHA
- 02.03.2021 - 21:07
Kahramanarmaş-Adana karayolu üzerinde bulunan bir fabrikanın pamuk deposunda, heniz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri müdahale çalışmalarını başlattı. Dev pamuk balyalarının yandığı olay yerindeki fabrika işçileri ise zarar görmeyen pamuk balyalarını fabrikanın dışına attı.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın