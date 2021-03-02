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    Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

    Bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 21:07
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    Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

    Kahramanarmaş-Adana karayolu üzerinde bulunan bir fabrikanın pamuk deposunda, heniz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

    Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri müdahale çalışmalarını başlattı. Dev pamuk balyalarının yandığı olay yerindeki fabrika işçileri ise zarar görmeyen pamuk balyalarını fabrikanın dışına attı.

    İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

    Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

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