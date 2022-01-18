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Muğla’da orman yangını
Yatağan ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
- İHA
- 18.01.2022 - 00:52
- Güncelleme : 18.01.2022 - 00:59
Muğla’nın Yatağan ilçesi kırsal Kafaca Mahallesi Kaplancık mevkiinde gece saatlerinde orman yangını çıktı.
Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda çıkan orman yangını sonrası bölgeye Orman ve Büyükşehir ekipleri sevk edildi.
1 DÖNÜM ALAN YANDI
Yaklaşık 1 dönüm alanın yandığı orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.