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    Muğla’da orman yangını

    Yatağan ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 00:52
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 00:59
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    Muğla’da orman yangını

    Muğla’nın Yatağan ilçesi kırsal Kafaca Mahallesi Kaplancık mevkiinde gece saatlerinde orman yangını çıktı.

    Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda çıkan orman yangını sonrası bölgeye Orman ve Büyükşehir ekipleri sevk edildi.

    1 DÖNÜM ALAN YANDI

    Yaklaşık 1 dönüm alanın yandığı orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.

    Muğla’da orman yangını VİDEO


    Muğla’da orman yangını #1

    Muğla’da orman yangını #2

    Muğla’da orman yangını #3


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