Gördes ilçesinde çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı ve Kayacık Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter ve 30 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangının, yerleşim birimlerine yakın konumda olmadığı belirtildi.

Manisa'da orman yangını ViDEO