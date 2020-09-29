Dolar
7.8421
0.532%
Euro
9.208
1.1412%
Altın
1892.18
0.5767%
Borsa
1123.25
0.1855%
G. Altın
477.263
1.0604%
Bitcoin
84494.32
-0.3512%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Manisa'da orman yangını

    Gördes ilçesinde çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
    • AA
    • 29.09.2020 - 17:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da orman yangını

    Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı ve Kayacık Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter ve 30 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

    Şiddetli rüzgar nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangının, yerleşim birimlerine yakın konumda olmadığı belirtildi.

    Manisa'da orman yangını ViDEO

    Manisa da orman yangını #1

    Manisa da orman yangını #2

    Manisa da orman yangını #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir