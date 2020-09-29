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Manisa'da orman yangını
Gördes ilçesinde çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
- AA
- 29.09.2020 - 17:05
Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı ve Kayacık Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter ve 30 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangının, yerleşim birimlerine yakın konumda olmadığı belirtildi.