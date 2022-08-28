67 kaçak göçmen, Yunanistan'a getirildikleri söylenerek Marmaris'e bırakıldı

Kamyonetten kaçak göçmen indirildiği ihbarı polise ulaştı. Harekete geçen ekipler, kamyon şoförünü yakalayıp, göçmenleri 'Yunanistana geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktığı öğrenildi.

Muğla Marmaris'te, dün akşam üzeri branda ile kapalı kamyonetten kaçak göçmen indirildiği ihbarı alındı.

Harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, Hatipirimi Mahallesi'nde kamyonetten inen, aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu kişilerin koşarak uzaklaştığını tespit etti.

67 kaçak göçmen yakalandı

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarını tutarak Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 67 kaçak göçmeni yakaladı.

'Yunanistana geldiniz' diye kandırıp Marmaris'e bıraktılar

200 metre ileride durdurulan kamyonetin şoförü olan organizatör A.A. da gözaltına alındı. A.A.'nın, kaçak göçmenleri, "Yunanistan geldiniz" diyerek, Marmaris'e bıraktığı ortaya çıktı.





