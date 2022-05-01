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    Şanlıurfa’da iplik fabrikasında yangın

    Fabrika işçileri depoda bulunan iplik rulolarını kurtarmak için seferber olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
    • 01.05.2022 - 18:54
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 19:20
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    Şanlıurfa’da iplik fabrikasında yangın

    Şanlıurfa'da bugün öğleden sonra 1’inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bit iplik fabrikasında yangın çıktı.

    Henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi fabrika işçileri yaparken itfaiye ekiplerine haber verildi.

    İşçiler zamanla yarıştı

    Depoda bulunan iplik rulolarını kurtarmak için için işçiler zamanla yarıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanların yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale etti.

    DHA'ya göre işçiler tahliye edilirken, yangın, ekiplerin yoğun çabaları ile kontrol altına alındı.

    Şanlıurfa’da iplik fabrikasında yangın VİDEO

    Şanlıurfa’da iplik fabrikasında yangın #1

    Şanlıurfa’da iplik fabrikasında yangın #2

    Şanlıurfa’da iplik fabrikasında yangın #3

    Şanlıurfa’da iplik fabrikasında yangın #4


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