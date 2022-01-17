Euro
15.3208
-0.69%
Dolar
13.4333
-0.64%
Altın
786.5530
-0.39%
Borsa
2,093.88
1.01%
Bitcoin
578.612
-1.43%
BTXN Coin
32.79
-1.79%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Şırnak’ta terör operasyonu

    PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda, emniyet ekiplerince gözaltına alınan 31 kişiden 11'i tutuklandı.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 16:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak’ta terör operasyonu

    Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

    Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10-16 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı.

    11 TUTUKLAMA

    Operasyonda, toplam 31 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

    16 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

    16 şüpheli adli kontrol şartı olmak üzere 20 şüpheli adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

    Şırnak’ta terör operasyonu #1


    Görüş Bildir