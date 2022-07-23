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    Antalya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

    Antalya'da hayvan otlatma sebebiyle çıkan tartışmada silahlar ateşlendi. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
    • 23.07.2022 - 03:37
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    Antalya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gedik Mahallesinde dün akşam saat 19:30 sıralarında, Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt ile Mustafa Gürler arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı.

    Av tüfeğiyle dehşet saçtı

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kalbinden bıçaklanan Mustafa Gürler, av tüfeğiyle baba Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt’a ateş ederek yaraladı.

    Antalya da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı #1

    2 kişi yaşamını yitirdi

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Musafa Gürler ile Veli Kurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Antalya da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı #2

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, av tüfeğiyle yaralanan Ömür Kurt'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Mustafa Gürler ve Veli Kurt'un cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

    Antalya da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı #3


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