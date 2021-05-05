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    Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

    Yayaya çarpan otomobil sürücüsü, çiğ köfteci dükkânının ön camına 5 santimetre kala durabildi.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 17:01
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    Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

    Bilecik'te Ferdi K. yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Özlem Ş.'ye çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle panik yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDAN GELDİ

    Yediler Kavşağından Stadyum Sokak üzerine dönüş yapmak isteyen Ferdi K. yönetimindeki otomobil, ilk olarak kavşaktaki tümseği geçti, ardından kaldırıma çıktı.

    Kazada yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

    Bilecik te trafik kazası: 1 yaralı #1

    Bilecik te trafik kazası: 1 yaralı #2

    Bilecik te trafik kazası: 1 yaralı #3

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