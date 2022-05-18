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    İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

    Kapsül halindeki kilolarca esrarı 4 kadın kuryeye yutturarak Türkiye’ye getiren şebeke çökertildi. Çete liderinin, uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın kardeşi olduğu ortaya çıktı.
    • 18.05.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 13:59
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    İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

    İstanbul'da görevli narkotik ekipleri, uyuşturucu taşımacılığı yapan Fas uyruklu 4 kadının farklı tarihlerde İstanbul Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapacağı bilgisie ulaştı.

    Bunun üzerine 4 şüpheli havalimanında yakalandı.

    Midelerinden uyuşturucu çıktı

    Yapılan muayenelerde, kadınların midesinden 774 parça kapsül içerisinde 4 kilo 862 gram toz esrar ele geçirildi.

    İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu ViDEO

    İstanbul Havalimanı nda uyuşturucu operasyonu #1

    6 tutuklama

    Ekipler, kadınları ve onlara yardım eden toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ekipler konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

    8 aylık takibin ardından çete lideri de yakalandı

    Narkotik polisleri, olayın ardından yaklaşık 8 ay boyunca teknik ve fiziki takiplerine devam etti. Yapılan çalışmaların sonunda geçen pazartesi günü, uyuşturucu şebekesinin üyelerine ait İstanbul ve Edirne’de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çete lideri Aydın Çetinkaya, yardımcısı ve oğlu Ceyhan Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul Havalimanı nda uyuşturucu operasyonu #2

    Baron Urfi Çetinkaya'nın kardeşi çıktı

    DHA'nın haberine göre; çete liderinin, firari olarak aranan ve uyuşturucu baronu olarak tanınan Urfi Çetinkaya’nın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Çetinkaya’nın, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı belirtildi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çete lideri Aydın Çetinkaya ve yardımcısı Ceyhan Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    İstanbul Havalimanı nda uyuşturucu operasyonu #3

    İstanbul Havalimanı nda uyuşturucu operasyonu #4

    İstanbul Havalimanı nda uyuşturucu operasyonu #5

    İstanbul Havalimanı nda uyuşturucu operasyonu #6


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