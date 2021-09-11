Euro
10.012
0.19%
Dolar
8.4557
0.22%
Altın
486.11
-0.14%
Borsa
1.439
-0.96%
Bitcoin
385.605
-1.51%
EXEN Coin
24.39
-1.53%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Van’da, 27 kaçak göçmen yakalandı

    Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları, iz takip köpekleri eşliğinde arazi taraması gerçekleştirdi. Çalışmalarda, 27 kaçak göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 11.09.2021 - 12:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da, 27 kaçak göçmen yakalandı

    Van’da, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

    Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve güvenlik korucuları, iz takip köpekleri ile arazi taraması gerçekleştirdi.

    Çalışmalar sırasında ilçeye bağlı Ovapınar ve Ünseli Mahallesi kırsalında yaya olarak yürüyen 24’ü Pakistan uyruklu, 3 de Afganistan uyruklu olmak üzere 27 kaçak göçmen yakalandı.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Organizatör oldukları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Yakalanan 27 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilecek.

    Van’da, 27 kaçak göçmen yakalandı #1

    Van’da, 27 kaçak göçmen yakalandı #2

    Van’da, 27 kaçak göçmen yakalandı #3

    Van’da, 27 kaçak göçmen yakalandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir