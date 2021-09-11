Van’da, 27 kaçak göçmen yakalandı

Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları, iz takip köpekleri eşliğinde arazi taraması gerçekleştirdi. Çalışmalarda, 27 kaçak göçmen yakalandı.

Van’da, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve güvenlik korucuları, iz takip köpekleri ile arazi taraması gerçekleştirdi.

Çalışmalar sırasında ilçeye bağlı Ovapınar ve Ünseli Mahallesi kırsalında yaya olarak yürüyen 24’ü Pakistan uyruklu, 3 de Afganistan uyruklu olmak üzere 27 kaçak göçmen yakalandı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Organizatör oldukları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanan 27 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilecek.