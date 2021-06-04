7 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 45 gözaltı

Yasa dışı eskort ve bahis siteleri aracılığıyla 64 kişiyi dolandıran ve ağlarına düşürdükleri kişilerin paralarını aldıktan sonra pişkin paylaşımlarda bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın merkezli Muğla, Denizli, Antalya, İstanbul, Yalova ve Adana olmak üzere 7 ilde nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 4’ü kadın, 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EMNİYET 4 AY İZLERİNİ SÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık ile haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik çalışma başlattı.

7 İLDE 45 GÖZALTI

Ekipler 4 aylık çalışmanın ardından bu sabah düğmeye bastı. Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda şebekenin tüm üyeleri kıskıvrak yakalandı.

4’ü kadın 45 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan operasyonlarda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar, tablet ele geçirildi.

3 İLDE ÇAĞRI MERKEZİ KURMUŞLAR

Dolandırıcılık şebekesinin escort, yasadışı bahis gibi internet işlemleri sonrası, telefonla ağlarına düşürdükleri kişileri Aydın, Denizli ve Muğla’nın Bodrum ilçesinde olmak üzere üç çağrı merkezine yönlendirdikleri öğrenildi.

Şebekenin, arayan kişilerin güvenini kazanmak için öncesinde yatırdıkları parayı iade ettikleri, esas anlaşılan tutarın şebeke hesaplarına yatırıldıktan sonra, arayan kişinin numarasını engelleyerek bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

"ŞİMDİ AYDIN EMNİYETİ DÜŞÜNSÜN" DEDİLER, SABAHINDA YAKALANDILAR

Şebeke elebaşı olduğu düşünülen şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançları sosyal medya üzerinden lüks araba içerisinde sergileyip, “Şimdi Aydın emniyeti düşünsün” paylaşımı yaptıkları görüldü.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, 7 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyon ile 45 şüpheliyi yakalayıp bu paylaşıma cevap verdi.