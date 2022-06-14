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    7 ilde FETÖ operasyonu: 44 kişi için gözaltı kararı

    İzmir merkezli 7 ilde FETÖ'nün sözde TSK yapılanması kapsamında askerlerden sorumlu mahrem imamlara yönelik soruşturmada 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • 14.06.2022 - 07:29
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 07:34
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    7 ilde FETÖ operasyonu: 44 kişi için gözaltı kararı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet gösteren 'mahrem imamlara' yönelik soruşturma başlattı. Yapılan  araştırma ve itirafçı beyanlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda yürütülen soruşturmada;

    44 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat kullandıkları belirlenen, örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladıkları, askeri okulları kazanan öğrencilerle okul ve askerlik mesleği sürecinde ilgilendikleri tespit edilen ve Bank Asya'da hesapları bulunan 12 mahrem imam dahil 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    İzmir merkezli 7 ilde operasyon

    DHA'nın aktardığına göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu ve özel sektörde farklı meslek ve iş kollarında faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 7 ilde eşzamanlı operasyon başlattı.


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