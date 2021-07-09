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    7 yaşındaki Mikail, rögar kapağı çalınan çukura düştü

    Üzeri kartonla kapatılan çukuru fark etmeyen Mikail, hiç beklemediği bir kaza yaşadı.
    • DHA
    • 09.07.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 17:19
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    7 yaşındaki Mikail, rögar kapağı çalınan çukura düştü

    İstanbul Çekmeköy'de Mikail Benli, oynarken kendini çukurun içinde buldu.

    Çatalçeşme Mahallesi’nde dün sokağa gelen iki kağıt toplayıcısı, kaldırımda bulunan rögar kapağının yanında bir süre bekledi.

    RÖGAR KAPAĞINI ÇALDILAR

    Burada kağıtlarını düzenliyormuş gibi davranan toplayıcılar, rögar kapağını çuvala yükledi. Daha sonra ağzı açılan kanalizasyon çukurunun üzerine kağıt koyan şahıslar, sokaktan ayrıldı.

    Kaldırımdan geçen 7 yaşındaki Mikail Benli de çukurun üzerinde bulunan kağıda bastıktan sonra çukura düştü. Küçük Mikail’in çukura düştüğünü gören arkadaşları hemen yanına geldi.

    7 yaşındaki Mikail, rögar kapağı çalınan çukura düştü #1

    7 yaşındaki Mikail, rögar kapağı çalınan çukura düştü VİDEO

    "ÇUKURU GÖRMEDİM, DÜŞTÜM"

    Bu esnada durumu fark eden bir vatandaş, 3 metre aşağı düşmemek için tutunan Mikail Benli’yi elinden tutarak dışarı çıkardı. Benli, talihsiz kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

    Mikail Benli, “Kartonla kapatmışlar. Ben gidiyordum. Görmedim çukuru. Ben de çukura düştüm. Bir tane abi beni çıkardı. Bu sırada kolum yaralandı." dedi.

    7 yaşındaki Mikail, rögar kapağı çalınan çukura düştü #2

    ÜZERİNE KARTON KOYDULAR

    Sokakta oturan Süleyman Taşkın, "Burada demir kapak vardı. Kağıt toplayanlar buradaydı. Ben aşağı indiğimde burada dinleniyorlar sandım. Tabi buradan kapağı almışlar, üzerine de karton kağıt koymuşlar. Burada çocuk geçerken içine düştü." diye konuştu.

    Çalınan kanalizasyon kapağının ardından belediyeye yapılan bildirim sonucunda çukura yeni kapak takıldı.

    7 yaşındaki Mikail, rögar kapağı çalınan çukura düştü #3

    7 yaşındaki Mikail, rögar kapağı çalınan çukura düştü #4

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