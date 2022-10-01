70 yaşında 3 bin kilometre pedal çevirdi, İtalya’dan Türkiye’ye geldi

Gürcistan’a ulaşmak üzere Roma’dan yola çıkan 70 yaşındaki Dmitry Rudanovskıy, 3 bin kilometre pedal çevirerek Kastamonu’ya geldi.

İtalya’nın başkenti Roma’da yaşayan 70 yaşındaki Dmitry Rudanovskıy, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçip Türkiye’ye ulaştı.

Gürcistan’a ulaşmak üzere yola çıkan Rudanovskıy, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde gezmek, insanlarla tanışmak ve doğal güzellikleri keşfetmek için mola verdi.

İHA’nın haberine göre; yolculuğa başladıktan sonra 3 bin kilometre pedal çevirdiğini anlatan Rudanovskıy, amacının insanları ve kültürleri tanımak olduğunu belirtti.

“Şu ana kadar 3 bin kilometre bisiklet sürdüm”

Rudanovskıy, “Hedefim Gürcistan’a kadar gitmek. Şu ana kadar 3 bin kilometre bisiklet sürdüm. Yolculuk esnasında bazı zorluklar yaşıyorum. Ama bu yolculuğu tamamlamak istiyorum." dedi.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde verdiği molayı tamamlayan Rudanovskıy, Sinop'a ulaşmak için yola çıktı.