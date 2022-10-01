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    70 yaşında 3 bin kilometre pedal çevirdi, İtalya’dan Türkiye’ye geldi

    Gürcistan’a ulaşmak üzere Roma’dan yola çıkan 70 yaşındaki Dmitry Rudanovskıy, 3 bin kilometre pedal çevirerek Kastamonu’ya geldi.
    • 01.10.2022 - 11:35
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    70 yaşında 3 bin kilometre pedal çevirdi, İtalya’dan Türkiye’ye geldi

    İtalya’nın başkenti Roma’da yaşayan 70 yaşındaki Dmitry Rudanovskıy, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçip Türkiye’ye ulaştı.

    Gürcistan’a ulaşmak üzere yola çıkan Rudanovskıy, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde gezmek, insanlarla tanışmak ve doğal güzellikleri keşfetmek için mola verdi.

    İHA’nın haberine göre; yolculuğa başladıktan sonra 3 bin kilometre pedal çevirdiğini anlatan Rudanovskıy, amacının insanları ve kültürleri tanımak olduğunu belirtti.

    “Şu ana kadar 3 bin kilometre bisiklet sürdüm”

    Rudanovskıy, “Hedefim Gürcistan’a kadar gitmek. Şu ana kadar 3 bin kilometre bisiklet sürdüm. Yolculuk esnasında bazı zorluklar yaşıyorum. Ama bu yolculuğu tamamlamak istiyorum." dedi.

    Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde verdiği molayı tamamlayan Rudanovskıy, Sinop'a ulaşmak için yola çıktı.

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