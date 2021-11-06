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    Tunceli’de teröristlere ait 4 sığınak imha edildi

    Tunceli'de düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak imha hale getirildi.
    • AA
    • 06.11.2021 - 23:52
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    Tunceli’de teröristlere ait 4 sığınak imha edildi

    Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent merkezi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

    4 SIĞINAK TESPİT EDİLDİ

    "Şehit Uzman Çavuş Emre Üçkan" adı verilen operasyonda, güvenlik güçleri arazide yaptıkları arama tarama faaliyetinde teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit etti.

    BİRÇOK ERZAK VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

    İmha edilen sığınaklardaki aramalarda 211 kaleşnikof mermisi, 60 elektrikli fünye, DVD oynatıcısı, 50 metre dağcı ipi, dinamo, 2 dikiş makinesi, 30 pil, 5 panço, 3 adet 120 litre jelikan bidon, 16 not defteri, metabo marka 1500 wattlık hilti, 5 hilti ucu, rotaryhammer marka 850 wattlık hilti, 2 küçük hilti ucu, 2 delme murcu, mutfak tüplü soba, 2 radyo, elektronik devre kartı, 150 metre sera naylonu, 30 kalem pil, mont, 2 battaniye ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

    Tunceli’de teröristlere ait 4 sığınak imha edildi #1

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