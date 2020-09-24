Dolar
7.693
-0.1025%
Euro
8.9675
-0.0958%
Altın
1852.3
-0.5983%
Borsa
1102.65
0%
G. Altın
458.939
-0.584%
Bitcoin
79190.48
0.3808%
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    İstanbul'da FETÖ operasyonu

    İstanbul'da FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi
    • DHA
    • 24.09.2020 - 07:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da FETÖ operasyonu

     

    FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında baskın yapılan adreslerden biri de Ümraniye, Namık Kemal Mahallesi'nde belirlenen bir daireydi.

    Adrese yapılan baskında ByLock kullandığı tespit edilen E. D. gözaltına alındı.

    Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    İstanbul da FETÖ operasyonu #1

    İstanbul da FETÖ operasyonu #2

    İstanbul da FETÖ operasyonu #3

    İstanbul da FETÖ operasyonu #4

    İstanbul da FETÖ operasyonu #5

    İstanbul da FETÖ operasyonu #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir