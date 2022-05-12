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    71 ilde 'Mahsul Operasyonu'

    KOM Ekipleri Piyasaya Sahte Tarım ve Beslenme İlacı sürerek, toplum sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik harekete geçti.
    • 12.05.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 11:44
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    71 ilde 'Mahsul Operasyonu'

    KOM Ekipleri Piyasaya Sahte Tarım ve Beslenme İlacı sürerek, toplum sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik harekete geçti.

    71 İlde Eş Zamanlı Sahte Tarım ve Beslenme İlacı Satanlara Yönelik “Mahsul” Operasyonu gerçekleştirildi.

    AYRINTILAR GELECEK...


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