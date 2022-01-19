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    Kırıkkale'de ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 02:28
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    Kırıkkale'de ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Kırıkkale'de gece saatlerinde Ahılı Caddesi üzerinde kaza meydana geldi.

    Z.T. idaresindeki Mercedes marka otomobil ile R.K.'nın kullandığı Peugeot marka hafif ticari araç çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

    Kazada yaralanan sürücü Z.T. ile R.K. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen iki otomobilde çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü. Kazaya ilişin inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale de ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı #1

    Kırıkkale de ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı #2

    Kırıkkale de ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı #3

    Kırıkkale de ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı #4

    Kırıkkale de ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı #5


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