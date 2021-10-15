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- Samsun'da 2 çocuk annesi kadın, eşinin kurbanı oldu
Samsun'da 2 çocuk annesi kadın, eşinin kurbanı oldu
- İHA
- 15.10.2021 - 10:03
- Güncelleme : 15.10.2021 - 10:23
Mahkeme tarafından eşini öldüren sanık affedilmedi ve müebbet cezasına çarptırıldı.
Samsun'da 18 yıldır evli olan Bülent Cenikli ve Ayşe Cenikli çiftinin kavgaları, son zamanlarda artmaya başladı.
Genç kadının şiddet görmesi nedeni ile eş Cenikli'ye uzaklaştırma kararı verildi.
HAYATINI KAYBETTİ
15 gün boyunca evine yaklaşamayan şahıs, işe gitmek için evinden çıkan Ayşe Cenikli'ye apartman girişinde kurşun yağdırdı.
Kafasından vurularak ağır yaralanan 2 çocuk annesi talihsiz kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
MÜEBBET CEZASINA ÇARPTIRILDI
Olayın ardından elindeki silahla polis merkezine giden saldırgan eş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bugün görülen davanın ikinci ve son duruşmasında Bülent Cenikli, mahkemece eşini tasarlayarak öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.