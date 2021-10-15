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Samsun'da 2 çocuk annesi kadın, eşinin kurbanı oldu

Samsun'da 2 çocuk annesi kadın, eşinin kurbanı oldu

Şiddetli geçimsizlik nedeni ile eşi için uzaklaştırma kararı alan talihsiz kadın, cezanın bittiği gün işe giderken eşi tarafından öldürüldü.