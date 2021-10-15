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    Samsun'da 2 çocuk annesi kadın, eşinin kurbanı oldu

    Şiddetli geçimsizlik nedeni ile eşi için uzaklaştırma kararı alan talihsiz kadın, cezanın bittiği gün işe giderken eşi tarafından öldürüldü.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 10:23
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    Samsun'da 2 çocuk annesi kadın, eşinin kurbanı oldu

    Mahkeme tarafından eşini öldüren sanık affedilmedi ve müebbet cezasına çarptırıldı.

    Samsun'da 18 yıldır evli olan Bülent Cenikli ve Ayşe Cenikli çiftinin kavgaları, son zamanlarda artmaya başladı.

    Genç kadının şiddet görmesi nedeni ile eş Cenikli'ye uzaklaştırma kararı verildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    15 gün boyunca evine yaklaşamayan şahıs, işe gitmek için evinden çıkan Ayşe Cenikli'ye apartman girişinde kurşun yağdırdı.

    Kafasından vurularak ağır yaralanan 2 çocuk annesi talihsiz kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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    MÜEBBET CEZASINA ÇARPTIRILDI

    Olayın ardından elindeki silahla polis merkezine giden saldırgan eş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Bugün görülen davanın ikinci ve son duruşmasında Bülent Cenikli, mahkemece eşini tasarlayarak öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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