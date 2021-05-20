Antalya'da orman yangını

Antalya'da çıkan orman yangınında, 500 metrekarelik ormanlık alan yandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangına, yulaf tarlalarına domuz gelmemesi için yakılan ateşin neden olduğu belirtildi.

EKİPLER YANGINI KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

Salur Mahallesi Çatalpelit mevkiinde çıkan orman yangınına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 4 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1 itfaiye müdahale etti.

Ekipler yangını kısa sürede söndürürken 500 metrekare kızıl çam ormanının yandığı bildirildi.

Orman İşletme ve jandarma ekipleri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.