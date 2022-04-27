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    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

    İstanbul'da çok sayıda ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak baskını düzenlendi.
    • 27.04.2022 - 06:33
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    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Gaziosmanpaşa’nın da bulunduğu çok sayıda ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    Çok sayıda gözaltı var

    DHA'nın haberine göre; yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 05.30 sıralarında operasyon başlatıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu #1

    Operasyon yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi 575. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katı oldu. Binaya giren polisler, dairede arama yaptı.

    Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

     

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu #2

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu #3

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu #4

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu #5

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu #6


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