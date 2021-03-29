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Ege'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'ndeki 4,1'lik depremin merkez üssünün Marmaris'e yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
- AA
- 29.03.2021 - 03:58
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
MARMARİS'E 79 KİLOMETRE UZAKLIKTA
Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.