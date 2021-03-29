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    Ege'de 4.1 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi'ndeki 4,1'lik depremin merkez üssünün Marmaris'e yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
    • AA
    • 29.03.2021 - 03:58
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    Ege'de 4.1 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

    MARMARİS'E 79 KİLOMETRE UZAKLIKTA

    Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    Ege de 4.1 büyüklüğünde deprem #1

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