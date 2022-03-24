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    Mersin'de DEAŞ operasyonu

    Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 adrese şafak operasyonu düzenlendi.
    • İHA
    • 24.03.2022 - 07:39
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 08:35
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    Mersin'de DEAŞ operasyonu

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensupların eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

    14 ADRESE BASKIN

    Yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan şahıslar tespit edildi. Bu sabah şafak vakti operasyon için düğmeye basan ekipler, 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

    Mersin de DEAŞ operasyonu #1

    ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

    Özel harekat polislerin de destek verdiği operasyonda, belirlenen şahıslar gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyette götürülürken, adreslerde de arama yapıldı.

    Mersin de DEAŞ operasyonu #2

    Mersin de DEAŞ operasyonu #3

    Mersin de DEAŞ operasyonu #4

    Mersin de DEAŞ operasyonu #5


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