İstanbul'da bisiklet hırsızlığı kamerada

İki hırsız, çaldıkları bisikletle kaçtı. Durumu fark eden vatandaş, hırsızların ardından koşsa da başarılı olamadı.

İstanbul Bayrampaşa'da iki hırsız, girdikleri binadan çaldıkları bisikletle kaçtı.

Geçtiğimiz günlerde Cevatpaşa Mahallesi'ndeki bir binada saat 18.00 sıralarında yaşanan hırsızlık olayında, kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki şüpheli, girdikleri binadan bisikleti çaldı.

HIRSIZLARIN PEŞİNDEN KOŞTU

Şüphelilerden biri bisiklete binerek, diğeri ise yaya olarak uzaklaştı. Bisikletin çalındığını fark eden vatandaş, kucağındaki çocuk ile bir süre hırsızların peşinde koştu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Ardından kucağındaki çocuğu orada bulunanlara teslim edip, şüphelileri kovalamayı sürdürse de sonuç alamadı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyerek bisikleti çalan hırsızları yakalamak için çalışmalara başladı.

Bayrampaşa'da bisiklet hırsızlığı ViDEO