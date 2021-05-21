Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonucu, Tekirdağ'da beklenen yağış başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarının ardından, yağış bu sabah saatlerinde etkisini gösterdi.

BAZI VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış sokakta ve caddeler arasında su birikintileri oluşturdu.

Yağışa karşı hazırlıklı dışarı çıkan bazı vatandaşlar şemsiyeleri açıp yollarına devam ederken, şemsiyelerini unutan kimi vatandaşlar ise yağıştan kaçıp sığınacak yer aradı. Sağanak yağış kentte etkisini sürdürüyor.