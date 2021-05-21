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    Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

    Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonucu, Tekirdağ'da beklenen yağış başladı.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 10:43
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    Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ için sağanak yağış uyarısında bulundu.  Yapılan uyarının ardından, yağış bu sabah saatlerinde etkisini gösterdi.

    BAZI VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

    Zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış sokakta ve caddeler arasında su birikintileri oluşturdu.

    Yağışa karşı hazırlıklı dışarı çıkan bazı vatandaşlar şemsiyeleri açıp yollarına devam ederken, şemsiyelerini unutan kimi vatandaşlar ise yağıştan kaçıp sığınacak yer aradı. Sağanak yağış kentte etkisini sürdürüyor.

    Tekirdağ da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi #1

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    Tekirdağ da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi #4

    Tekirdağ da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi #5

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