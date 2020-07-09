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    İstanbul’da terör operasyonu

    İstanbul'a gece yarısı, çok sayıda adrese eş zamanlı terör operasyonu düzenlendi.
    • İHA
    • 09.07.2020 - 03:07
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    İstanbul’da terör operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince birçok adrese eş zamanlı operasyonu yapıldı. Gece yarısı yapılan baskında özel harekat polisleri koçbaşı ile evlere girildi.

    ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Daha sonra evlerde aramalar yapılırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, pencerelerden çıkan vatandaşları ise içeri girmesi için uyardı.

    Operasyonun içeriğine ilişkin ise henüz bilgi verilmedi, operasyon devam ediyor.

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    İstanbul’da terör operasyonu #2

    İstanbul’da terör operasyonu #3

    İstanbul’da terör operasyonu #4

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