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    Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü

    İki husumetli arasında çıkan kavgada, yoldan geçen bir kişi kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti.
    • AA
    • 17.06.2020 - 08:37
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    Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ali Galip Yaldız Caddesi üzerinde, husumetli iki şahısi arasında tartışma yaşandı.

    Tartışma bir süre sona silahlı kavgaya dönüştü.

    YOLDAN GEÇEN ADAM VURULDU

    Bu sırada caddeden geçmekte olan 60 yaşındaki Ali K., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali K.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan silahlı kavganın taraflarını belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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