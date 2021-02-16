Muğla'da etkili olan fırtına, ağaçları devirip tekneleri batırdı

Fırtına nedeniyle Bodrum'da balıkçı tekneleri battı, ağaçlar yıkıldı, dalgaların boyu 2 metreyi aştı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde kuzey yakasını vuran fırtına; Torba, Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlük sahillerini vurdu. Dalgaların boyu bazı kıyı kesimlerinde 2 metreye kadar ulaşırken, saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle ağaçlar yıkıldı, balıkçı tekneleri battı.

DALGALAR İSKELEYİ YUTTU

Bazı iskeleler ise dalgalar nedeniyle hasar görürken bazıları dev dalgalar tarafından yutuldu.

ELEKTRİK KESİLDİ

Bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken fırtına, Bodrum’un kuzey yakasında etkili oldu.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Bodrum-Datça feribot seferleri iptal oldu. Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, yarın öğlene kadar sürecek olan kuvvetli fırtınanın yerini güneşe bırakacağı öğrenildi.