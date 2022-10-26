Petrol
91.16
-0.63%
Euro
18.5301
-0.11%
Dolar
18.6013
-0.01%
Altın
990.69
0.19%
Borsa
3975
0.00%
Bitcoin
376.467
3.41%
BTXN Coin
10.72
2.09%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Adana'da DEAŞ operasyonu

    Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli için operasyon düzenlendi.
    • 26.10.2022 - 08:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da DEAŞ operasyonu

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 6 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

    6 kişi gözaltında

    5'i yabancı uyruklu 6 şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timlerince baskın yapıldı.

    Adana da DEAŞ operasyonu #1

    Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

    Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Adana da DEAŞ operasyonu #2

    Adana da DEAŞ operasyonu #3


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane randevu sistemi açıklaması
    Gündem

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane randevu sistemi açıklaması

    Dursun Özbek'ten Kulüpler Birliği'ne çağrı
    Futbol

    Dursun Özbek'ten Kulüpler Birliği'ne çağrı

    Görüş Bildir