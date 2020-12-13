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    Küçükçekmece'de silahlı saldırı

    İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu yaralandı.
    • DHA
    • 13.12.2020 - 03:55
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    Küçükçekmece'de silahlı saldırı

     

    Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'de gece saat 02.00 sıralarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler plakası belli olmayan bir otomobille Deve Kuşu Sokağı'na gelerek, ismi öğrenilemeyen bir kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Saldırı sonrası şüpheliler hızla olay yerinden araçla kaçtı.

    YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

    Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, bacağından yaralanan kişi de mahalle sakinlerinin yardımıyla en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Küçükçekmece de silahlı saldırı #1

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta geniş çaplı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri şüphelilerin kaçtığı otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Küçükçekmece de silahlı saldırı #2

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