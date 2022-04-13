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    İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

    FETÖ'nün ankesörlü hat soruşturmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı.
    • 13.04.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 11:13
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    İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

    İstanbul'da FETÖ'nün ankesörlü hat iletişim modeline yönelik soruşturmasında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    DHA'nın haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından aralarında emekli albay, halen görevde olan bir yüzbaşı, iki astsubay, bir uzman çavuş ile ihraç edilen askerler ile 20 eski askeri okul öğrencisinin yakalanması operasyon başlatıldı.

    21 şüpheli gözaltına alındı

    10 ilde gerçekleştirilen perasyon kapsamında itirafçı ifadelerinden tespit edilen şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.

    İstanbul merkezli FETÖ operasyonu #1

    İstanbul merkezli FETÖ operasyonu #2

    İstanbul merkezli FETÖ operasyonu #3

    İstanbul merkezli FETÖ operasyonu #4


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