Marmaris'te orman yangını kontrol altında

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Turunç mevkisinde saat 16.00 sıralarında otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda yangın çıktı.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Havadan 3, karadan 10 dakika içinde müdahale

Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbardan 10 dakika sonra bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 dakika sonra ise hava araçları alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın kontrol altında

Yangına, 5 uçak, 8 helikopter ve 40 arazöz ile müdahale edildi.

Sahil Güvenlik unsurları tarafından hava araçlarının su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marmaris İçmeler'deki orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı." ifadelerine yer verildi.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

Marmaris'te orman yangını VİDEO

Uygulama oteli zarar gördü

Alevler yangın bölgesinde bulunan Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteline sıçradı.

Üst katta başlayan yangın alt katları da etkiledi. Otelde bulunanlar tahliye edildi.

1 kişi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen bir otel personeli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otel bahçesinde bulunan iki otomobil alevlere yenik düştü.