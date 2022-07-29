Petrol
106.32
4.41%
Euro
18.3039
0.15%
Dolar
17.9142
-0.05%
Altın
1.016
0.36%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
428.032
2.28%
BTXN Coin
10.47
4.70%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C
    Marmaris'te orman yangını kontrol altında

    Marmaris'te orman yangını kontrol altında

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
    • 29.07.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Turunç mevkisinde saat 16.00 sıralarında otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda yangın çıktı.

    Yangının nedeni henüz bilinmezken, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

    Havadan 3, karadan 10 dakika içinde müdahale

    Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    İhbardan 10 dakika sonra bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 dakika sonra ise hava araçları alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.

    Yangın kontrol altında

    Yangına, 5 uçak, 8 helikopter ve 40 arazöz ile müdahale edildi.

    Sahil Güvenlik unsurları tarafından hava araçlarının su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken yangın kontrol altına alındı.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marmaris İçmeler'deki orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı." ifadelerine yer verildi.

    Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

    Marmaris'te orman yangını VİDEO

    Uygulama oteli zarar gördü

    Alevler yangın bölgesinde bulunan Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteline sıçradı.

    Üst katta başlayan yangın alt katları da etkiledi. Otelde bulunanlar tahliye edildi.

    1 kişi dumandan etkilendi

    Dumandan etkilenen bir otel personeli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otel bahçesinde bulunan iki otomobil alevlere yenik düştü.

    Marmaris te orman yangını kontrol altında #1

    Marmaris te orman yangını kontrol altında #2

    Marmaris te orman yangını kontrol altında #3

    Marmaris te orman yangını kontrol altında #4

    Marmaris te orman yangını kontrol altında #5

    Marmaris te orman yangını kontrol altında #6

    Marmaris te orman yangını kontrol altında #7

    Marmaris te orman yangını kontrol altında #8

    Marmaris te orman yangını kontrol altında #9

    Marmaris te orman yangını kontrol altında #10

    Marmaris te orman yangını kontrol altında #11

    Marmaris te orman yangını kontrol altında #12


    İlginizi Çekebilir

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Aziz Behich'in yeni adresi İskoçya
    Transfer dosyası

    Aziz Behich'in yeni adresi İskoçya

    Şevval Şahin transparan kıyafetiyle mest etti! 'Kendall'ı taklit etmeyi bırak'
    Medya

    Şevval Şahin transparan kıyafetiyle mest etti! 'Kendall'ı taklit etmeyi bırak'

    Görüş Bildir